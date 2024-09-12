Швеція планує подвоїти витрати на цивільну оборону, аби бути готовою до війни

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство ТТ

Деталі: Якщо у 2024 році Швеція витратить близько 6,5 мільярдів шведських крон на розбудову цивільної оборони, то у 2025-му уряд пропонує збільшити ці витрати до 8,5 мільярдів шведських крон, а з 2028-го – до 15 мільярдів шведських крон.

Реклама:

"Ми представляємо найбільші інвестиції в цивільну оборону з часів закінчення холодної війни", – пояснив він.

Більша частина витрат піде на шість пріоритетних сфер: охорону здоров'я, транспорт, постачання продовольства, енергопостачання, захист цивільного населення, а також телекомунікації та поштові послуги.

Серед них – збільшення запасів основних лікарських засобів, створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, покращення ремонтної готовності, забезпечення функціонування щогл мобільного зв'язку під час перебоїв у роботі та відновлення притулків.

ВІДЕО ДНЯ

"Це пріоритетність того, що є важливим для побудови сильного і стійкого суспільства, щоб бути здатним підготувати суспільство до війни, якщо станеться найгірше", – пояснив міністр цивільної оборони Швеції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція відмовилась від позаблоковості та стала членом НАТО, а також суттєво підвищила витрати на оборону.

На початку року Карл-Оскар Болін та головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Тоді ж у Швеції відновили цивільну службу за призовом – уперше з 1990-х років.