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Швеція планує подвоїти витрати на цивільну оборону, аби бути готовою до війни

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 вересня 2024, 18:08

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство ТТ

Деталі: Якщо у 2024 році Швеція витратить близько 6,5 мільярдів шведських крон на розбудову цивільної оборони, то у 2025-му уряд пропонує збільшити ці витрати до 8,5 мільярдів шведських крон, а з 2028-го – до 15 мільярдів шведських крон.

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"Ми представляємо найбільші інвестиції в цивільну оборону з часів закінчення холодної війни", – пояснив він.

Більша частина витрат піде на шість пріоритетних сфер: охорону здоров'я, транспорт, постачання продовольства, енергопостачання, захист цивільного населення, а також телекомунікації та поштові послуги.

Серед них – збільшення запасів основних лікарських засобів, створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, покращення ремонтної готовності, забезпечення функціонування щогл мобільного зв'язку під час перебоїв у роботі та відновлення притулків.

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"Це пріоритетність того, що є важливим для побудови сильного і стійкого суспільства, щоб бути здатним підготувати суспільство до війни, якщо станеться найгірше", – пояснив міністр цивільної оборони Швеції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція відмовилась від позаблоковості та стала членом НАТО, а також суттєво підвищила витрати на оборону.

На початку року Карл-Оскар Болін та головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Тоді ж у Швеції відновили цивільну службу за призовом – уперше з 1990-х років.

Швеція
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