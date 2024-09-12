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Швеция планирует удвоить расходы на гражданскую оборону, чтобы быть готовой к войне

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 18:08

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТТ

Детали: Если в 2024 году Швеция потратит около 6,5 миллиардов шведских крон на развитие гражданской обороны, то в 2025-м правительство предлагает увеличить эти расходы до 8,5 миллиардов шведских крон, а с 2028-го – до 15 миллиардов шведских крон.

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"Мы представляем самые большие инвестиции в гражданскую оборону со времен окончания холодной войны", – пояснил он.

Большая часть расходов пойдет на шесть приоритетных сфер: здравоохранение, транспорт, поставки продовольствия, энергоснабжение, защиту гражданского населения, а также телекоммуникации и почтовые услуги.

Среди них – увеличение запасов основных лекарственных средств, создание запасов на случай чрезвычайных ситуаций, улучшение ремонтной готовности, обеспечение функционирования мачт мобильной связи во время перебоев в работе и восстановление приютов.

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"Это приоритетность того, что является важным для построения сильного и устойчивого общества, чтобы быть способным подготовить общество к войне, если произойдет худшее", – пояснил министр гражданской обороны Швеции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция отказалась от внеблоковости и стала членом НАТО, а также существенно повысила расходы на оборону.

В начале года Карл-Оскар Болин и главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Тогда же в Швеции возобновили гражданскую службу по призыву – впервые с 1990-х годов.

Швеция
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