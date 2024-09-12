Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: Ексголові Дніпропетровської ОВА оголосили підозру

Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

Джерело: НАБУ, САП

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн".

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Деталі: За інформацією антикорупційних органів, про підозру повідомили ексголові Дніпропетровської ОДА; ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА; екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА; ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА; керівнику суб’єкта господарської діяльності.

НАБУ і САП не називають прізвища ексголови Дніпропетровської ОВА, але як випливає з матеріалів справи, мова йде про Валентина Резніченка, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади 24 січня 2023 року.

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Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.

Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу.

Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.

Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

За даними розслідування, частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

"Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб", - зазначили в антикорупційних органах.