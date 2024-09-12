Миллионные хищения на ремонте дорог: Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко объявили подозрение

Бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко объявили подозрение о возможной причастности к коррупционной схеме при ремонте дорог в области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн.

Источник: НАБУ, САП

Дословно: "Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к возможным злоупотреблениям при ремонте дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн".

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Детали: По информации антикоррупционных органов, о подозрении сообщили экс-главе Днепропетровской ОГА; экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА; экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА; экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА; руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

НАБУ и САП не называют фамилии экс-главы Днепропетровской ОГА, но как следует из материалов дела, речь идет о Валентине Резниченко, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности 24 января 2023 года.

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Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Расследованием установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны были выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключения договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.

Такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, зато расходы на текущий и капитальный ремонты дорог, в соответствии с законодательством, действующим в условиях военного положения, были возможны лишь в последнюю очередь.

Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с в то время действующим председателем Днепропетровской ОГА.

Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

По данным расследования, часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

"В настоящее время продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц", - отметили в антикоррупционных органах.