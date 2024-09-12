Очільник МСЕК "продавав" по 9 000 доларів інвалідність – поліція
Поліція затримала голову спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії Полтавщини та його спільницю, які за 9 тисяч доларів оформлювали інвалідність для дружин військовозобов’язаних чоловіків.
Джерело: Нацполіція
Деталі: За інформацією правоохоронців, фігурант вносив недостовірні дані про стан здоровʼя "клієнток" до медичної документації та отримання висновку про наявність ІІ групи інвалідності. Це ставало підставою для оформлення жінкам постійного стороннього догляду з боку військовозобовʼязаних чоловіків. Надалі чоловіки могли уникнути військової служби і, навіть, виїздити за кордон.
Для приховування діяльності організатор схеми залучив спільницю, яка відповідала за пошук клієнтів та отримання оплати. Під час передачі другого траншу – 1 500 доларів – зловмисників затримали.
Під час обшуків, серед іншого, вилучили 5,5 млн грн.
Обом учасникам повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.