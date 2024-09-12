Очільник МСЕК "продавав" по 9 000 доларів інвалідність – поліція

Поліція затримала голову спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії Полтавщини та його спільницю, які за 9 тисяч доларів оформлювали інвалідність для дружин військовозобов’язаних чоловіків.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За інформацією правоохоронців, фігурант вносив недостовірні дані про стан здоровʼя "клієнток" до медичної документації та отримання висновку про наявність ІІ групи інвалідності. Це ставало підставою для оформлення жінкам постійного стороннього догляду з боку військовозобовʼязаних чоловіків. Надалі чоловіки могли уникнути військової служби і, навіть, виїздити за кордон.

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фото - нацполіція

Для приховування діяльності організатор схеми залучив спільницю, яка відповідала за пошук клієнтів та отримання оплати. Під час передачі другого траншу – 1 500 доларів – зловмисників затримали.

Під час обшуків, серед іншого, вилучили 5,5 млн грн.

Обом учасникам повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.