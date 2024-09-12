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Глава МСЭК "продавал" по 9 000 долларов инвалидность – полиция

"Украинская правда"Четверг, 12 сентября 2024, 18:16
Глава МСЭК продавал по 9 000 долларов инвалидность – полиция
Фото: Нацполиция

Полиция задержала председателя специализированной медико-социальной экспертной комиссии Полтавщины и его сообщницу, которые за 9 тысяч долларов оформляли инвалидность для жен военнообязанных мужчин.

Источник: Нацполиция

Детали: По информации правоохранителей, фигурант вносил недостоверные данные о состоянии здоровья "клиенток" в медицинскую документацию и получения заключения о наличии II группы инвалидности. Это становилось основанием для оформления женщинам постоянного стороннего ухода со стороны военнообязанных мужчин. В дальнейшем мужчины могли избежать военной службы и даже выезжать за границу.

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фото - нацполиция

Для сокрытия деятельности организатор схемы привлек сообщницу, которая отвечала за поиск клиентов и получение оплаты. Во время передачи второго транша – 1 500 долларов – злоумышленников задержали.

Во время обысков, среди прочего, изъято 5,5 млн грн.

Обоим участникам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

уклонистывзятка
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