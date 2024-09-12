У НАТО підіймали винищувачі через російські бомбардувальники біля Латвії

11 вересня у повітряному просторі над Балтійським морем поблизу латвійського кордону були помічені чотири російські військові літаки без польотного плану і активних транспондерів, внаслідок цього НАТО підіймав патрульні літаки.

Джерело: Delfi з посиланням на інформацію від Повітряних сил Латвії, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили латвійські військові, було ідентифіковано два винищувачі Су-30СМ і два бомбардувальники Ту-22М3.

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Патрульні літаки НАТО піднялися у повітря з території Латвії, щоб ідентифікувати та супроводжувати російські літаки.

Загалом впродовж перших восьми місяців 2024 року було зафіксовано 109 випадків появи російських військових літаків над Балтійським морем біля територіальних вод Латвії.

Нагадаємо, 8 вересня у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили.

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У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.

Пізніше представники латвійських Національних збройних сил заявили, що дрон, який виявили на сході країни напередодні, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.