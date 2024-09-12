Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 21:16
Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters
Фото: Getty Images

За даними опитування Reuters/Ipsos, на загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: Гарріс збільшила відрив у загальнонаціональному рейтингу від Трампа після президентських дебатів, у яких, на думку більшості респондентів, вона перемогла.

Реклама:

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos віцепрезидентка від Демократичної партії випереджала опонента на чотири пункти.

Серед виборців, які сказали, що чули хоча б щось про президентські дебати, 53% опитаних сказали, що перемогла Гарріс, а 24% – що переміг Трамп.

Крім того, близько 52% респондентів Reuters/Ipsos сказали, що Трамп на дебатах запинався і не мав переконливого вигляду, тоді як те ж саме про Гарріс сказав тільки 21%.

ВІДЕО ДНЯ

Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.

Нагадаємо:

Більше про те, що говорили кандидатичитайте в матеріалі "ЄвроПравди"

СШАвибориТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
США
Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею російських повітряних цілей
Зеленський заявив, що обмеження дальності ударів по РФ західною зброєю не повинно бути
Держсекретар США передасть Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: