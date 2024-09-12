Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters
За даними опитування Reuters/Ipsos, на загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування
Деталі: Гарріс збільшила відрив у загальнонаціональному рейтингу від Трампа після президентських дебатів, у яких, на думку більшості респондентів, вона перемогла.
У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos віцепрезидентка від Демократичної партії випереджала опонента на чотири пункти.
Серед виборців, які сказали, що чули хоча б щось про президентські дебати, 53% опитаних сказали, що перемогла Гарріс, а 24% – що переміг Трамп.
Крім того, близько 52% респондентів Reuters/Ipsos сказали, що Трамп на дебатах запинався і не мав переконливого вигляду, тоді як те ж саме про Гарріс сказав тільки 21%.
Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.
Нагадаємо:
- Як уже повідомлялось, перші опитування після дебатів показали, що більшість вважають переможцем віцепрезидентку Гарріс, аніж експрезидента Трампа.
- Серед сенаторів у Республіканській партії панує розчарування через виступ їхнього кандидата на дебатах.
Більше про те, що говорили кандидати, читайте в матеріалі "ЄвроПравди"