Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

По данным опроса Reuters/Ipsos, на общенациональном уровне вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов - 47% против 42% - за менее чем два месяца до президентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: Харрис увеличила отрыв в общенациональном рейтинге от Трампа после президентских дебатов, в которых, по мнению большинства респондентов, она победила.

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В предыдущем опросе Reuters/Ipsos вице-президент от Демократической партии опережала оппонента на четыре пункта.

Среди избирателей, которые сказали, что слышали хотя бы что-то о президентских дебатах, 53% опрошенных сказали, что победила Харрис, а 24% – что победил Трамп.

Кроме того, около 52% респондентов Reuters/Ipsos сказали, что Трамп на дебатах запинался и не имел убедительного вида, тогда как то же самое о Харрис сказал только 21%.

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Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате, напоминает Reuters.

Напомним:

Как уже сообщалось, первые опросы после дебатов показали, что большинство считают победителем вице-президента Харрис, чем экс-президента Трампа.

Среди сенаторов в Республиканской партии царит разочарование из-за выступления их кандидата на дебатах.

Больше о том, что говорили кандидаты, читайте в материале "ЕвроПравды"