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У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Валентина Романенко, Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 22:23
У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від Слуги народу
Олександр Куницький. фото з Facebook нардепа

Правоохоронці зʼясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці.

Джерело: поліція Києва, співрозмовники УП в правоохоронних органах, соцмережі

Дослівно поліція: "До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України.

Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького.

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У соцмережах є відео, де потерпілий стверджує, що нардеп дав йому копняка ввечері 11 вересня.

Він також зафіксував своє спілкування з патрульною поліцією. Чоловік пояснює правоохоронцям буцімто їхав на самокаті, "побачив дуже медійну персону та захотів із нею поговорити". Мовляв, Куницький натомість запропонував чоловікові поїсти морозива, а той відмовився, бо не було другої ложечки.

На оприлюдненому відео нардеп не дає жодних пояснень поліції, але не поводиться агресивно.

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Зі слів фігуранта, коли він рушив далі, нардеп вдарив його нижче спини.

12 вересня чоловік звернувся до поліції із заявою.

скандалКиївСлуга народу
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