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В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Валентина Романенко, Станислав ПогориловЧетверг, 12 сентября 2024, 22:23
В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от Слуги народа
Александр Куницкий. фото из Facebook нардепа

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы.

Источник: полиция Киева, собеседники УП в правоохранительных органах, соцсети

Дословно полиция: "В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

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Сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка".

Детали: По данным источников УП, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Александре Куницком.

В соцсетях также есть видео, где потерпевший утверждает, что нардеп дал ему пинка вечером 11 сентября.

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Он также зафиксировал свое общение с патрульной полицией. Мужчина объясняет правоохранителям якобы ехал на самокате, "увидел очень медийную персону и захотел с ней поговорить". Мол, Куницкий взамен предложил мужчине поесть мороженого, а тот отказался, потому что не было второй ложечки.

На обнародованном видео нардеп не дает никаких объяснений полиции, но не ведет себя агрессивно.

По словам фигуранта, когда он двинулся дальше, нардеп ударил его ниже спины.

12 сентября мужчина обратился в полицию с заявлением.

скандалКиевСлуга народа
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