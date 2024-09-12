Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксували 122 бойових зіткнення, найбільше – на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 12 вересня

Дослівно: "З початку доби на цей час зафіксовано 122 бойових зіткнення.

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Російські загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою Іскандер-М, 59 авіаударів (скинули 81 КАБ), також задіяли 751 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах".

Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Неліпівки та в районі Нью-йорка.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації п’ять разів

На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.