Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 122 боевых столкновения, больше всего – на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 12 сентября

Дословно: "С начала суток в настоящее время зафиксировано 122 боевых столкновения.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой Искандер-М, 59 авиаударов (сбросили 81 КАБ), также задействовали 751 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой.

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На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-йорка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.