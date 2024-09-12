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Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
Фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 122 боевых столкновения, больше всего – на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 12 сентября

Дословно: "С начала суток в настоящее время зафиксировано 122 боевых столкновения.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой Искандер-М, 59 авиаударов (сбросили 81 КАБ), также задействовали 751 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой.

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На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-йорка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Генштаббоевые действиявойна
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