Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Всю ніч росіяни атакували Україну ударними БпЛА

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко П'ятниця, 13 вересня 2024, 01:32
Всю ніч росіяни атакували Україну ударними БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 12 вересня в частині областей оголосили повітряну тривогу через російські ударні БпЛА, які всю ніч атакували регіони України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:48 повідомили про групу "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

Реклама:

О 22:23 стало відомо про "Шахеди" на півночі Миколаївщини курсом на захід.

О 23:05 військові попередили про "Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину та нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 23:20 з'явилась інформація про "Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, які рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на північний захід та про групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північний захід.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Повітряні сили о 00:34: ""Шахеди" з Вінниччини на Хмельниччину.

"Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину".

1:07: ""Шахеди" з Кіровоградщини – на Вінниччину".

1:31: ""Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині курс на північний захід".

1:56: "Кілька груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині – на Хмельниччину".

2:19: "Атака "Шахедів" з Чорного моря триває!

Кілька груп ворожих ударних БпЛА – на Одещину!

Кілька груп "Шахедів" – на Миколаївщину!

"Шахеди" на Хмельниччині – курс на Тернопільщину".

6:14: ""Шахед" на Кіровоградщині – курс на захід".

6:35: ""Шахед" з Кіровоградщини – на Миколаївщину".

безпілотникиШахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
безпілотники
В Одесі було чути звуки вибухів – ЗМІ
У Фінляндії спростували закиди російських ЗМІ про атаку дронами з фінської території
ЗМІ: У Польщі припускають, що "дрона, який порушив кордон" взагалі не існувало
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: