Всю ніч росіяни атакували Україну ударними БпЛА

Увечері 12 вересня в частині областей оголосили повітряну тривогу через російські ударні БпЛА, які всю ніч атакували регіони України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:48 повідомили про групу "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

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О 22:23 стало відомо про "Шахеди" на півночі Миколаївщини курсом на захід.

О 23:05 військові попередили про "Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину та нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 23:20 з'явилась інформація про "Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, які рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на північний захід та про групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північний захід.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Повітряні сили о 00:34: ""Шахеди" з Вінниччини на Хмельниччину.

"Шахеди" з Миколаївщини на Кіровоградщину".

1:07: ""Шахеди" з Кіровоградщини – на Вінниччину".

1:31: ""Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині курс на північний захід".

1:56: "Кілька груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одещини!

"Шахеди" на Вінниччині – на Хмельниччину".

2:19: "Атака "Шахедів" з Чорного моря триває!

Кілька груп ворожих ударних БпЛА – на Одещину!

Кілька груп "Шахедів" – на Миколаївщину!

"Шахеди" на Хмельниччині – курс на Тернопільщину".

6:14: ""Шахед" на Кіровоградщині – курс на захід".

6:35: ""Шахед" з Кіровоградщини – на Миколаївщину".