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Всю ночь россияне атаковали Украину ударными БпЛА

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоПятница, 13 сентября 2024, 01:32
Всю ночь россияне атаковали Украину ударными БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 12 сентября в части областей объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БпЛА, которые всю ночь атаковали регионы Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:48 сообщили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевской области курсом на запад.

В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" с Николаевщины на Кировоградщину и новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.

В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области на Виннитчину, которые движутся вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно Воздушные силы в 00:34: ""Шахэды" из Винницкой области на Хмельнитчину.

"Шахеды" из Николаевской области в Кировоградскую".

1:07: ""Шахеды" с Кировоградщины – в Винницкую область".

1:31: ""Шахэды" с Черного моря на юг Одесской области!

"Шахеды" в Винницкой области курс на северо-запад".

1:56: "Несколько групп "Шахедов" с Черного моря приближаются к Одесской области!

"Шахеды" в Винницкой области – на Хмельнитчину".

2:19: "Атака "Шахедов" с Черного моря продолжается!

Несколько групп вражеских ударных БпЛА - на Одесскую область!

Несколько групп "Шахедов" - на Николаевщину!

"Шахеды" на Хмельнитчине - курс на Тернопольщину".

6:14: ""Шахед" на Кировоградщине - курс на запад".

6:35: ""Шахед" с Кировоградщины - на Николаевщину".

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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