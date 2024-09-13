Всю ночь россияне атаковали Украину ударными БпЛА
Вечером 12 сентября в части областей объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БпЛА, которые всю ночь атаковали регионы Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:48 сообщили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевской области курсом на запад.
В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" с Николаевщины на Кировоградщину и новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.
В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области на Виннитчину, которые движутся вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.
Дословно Воздушные силы в 00:34: ""Шахэды" из Винницкой области на Хмельнитчину.
"Шахеды" из Николаевской области в Кировоградскую".
1:07: ""Шахеды" с Кировоградщины – в Винницкую область".
1:31: ""Шахэды" с Черного моря на юг Одесской области!
"Шахеды" в Винницкой области курс на северо-запад".
1:56: "Несколько групп "Шахедов" с Черного моря приближаются к Одесской области!
"Шахеды" в Винницкой области – на Хмельнитчину".
2:19: "Атака "Шахедов" с Черного моря продолжается!
Несколько групп вражеских ударных БпЛА - на Одесскую область!
Несколько групп "Шахедов" - на Николаевщину!
"Шахеды" на Хмельнитчине - курс на Тернопольщину".
6:14: ""Шахед" на Кировоградщине - курс на запад".
6:35: ""Шахед" с Кировоградщины - на Николаевщину".