На Сумщині через російські обстріли загинула людина
П'ятниця, 13 вересня 2024, 00:08
У Ямпільській громаді Сумщини 12 вересня внаслідок російського обстрілу загинула одна цивільна людина.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Російські війська завдали по громаді ударів КАБами, було п’ять вибухів. Одна цивільна людина загинула.
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Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. Обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади".