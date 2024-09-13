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На Сумщині через російські обстріли загинула людина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 вересня 2024, 00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
Фото ілюстративне

У Ямпільській громаді Сумщини 12 вересня внаслідок російського обстрілу загинула одна цивільна людина.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Російські війська завдали по громаді ударів КАБами, було п’ять вибухів. Одна цивільна людина загинула.

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Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. Обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади".

Сумська областьвійнаобстрілжертви
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