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На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
Фото иллюстративное

В Ямпольской общине Сумщины 12 сентября в результате российского обстрела погиб один гражданский человек.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Российские войска нанесли по общине удары КАБами, было пять взрывов. Один гражданский человек погиб.

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Дословно: "В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов. Обстрелам подверглись Речковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Свесская громады".

Сумская областьвойнаобстрелжертвы
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