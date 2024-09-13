На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
Пятница, 13 сентября 2024, 00:08
В Ямпольской общине Сумщины 12 сентября в результате российского обстрела погиб один гражданский человек.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Российские войска нанесли по общине удары КАБами, было пять взрывов. Один гражданский человек погиб.
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Дословно: "В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов. Обстрелам подверглись Речковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Свесская громады".