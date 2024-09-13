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Росіяни вигадали нові схеми вивозу українських дітей з ТОТ у Росію – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 вересня 2024, 02:20
Росіяни вигадали нові схеми вивозу українських дітей з ТОТ у Росію – спротив
Ілюстративне фото з Depositphotos

За даними національного спротиву, росіяни організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Таку злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу "Одуванчики".

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Деталі: У ЦНС додають, що цей заклад спочатку працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна діяльність його розширилася і на  Луганщину.

Дослівно: "Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на Росію".

Знати більше: Чому і як Росія викрадає українських дітей

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