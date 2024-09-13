Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне придумали новые схемы вывоза украинских детей с ВОТ в Россию – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 13 сентября 2024, 02:20
Россияне придумали новые схемы вывоза украинских детей с ВОТ в Россию – сопротивление
Иллюстративное фото с Depositphotos

По данным национального сопротивления, россияне организуют принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: ЦНС

Дословно: "Такую преступную деятельность кремлевские прихвостни развернули на базе детского хосписа "Одуванчики".

Реклама:

Детали: В ЦНС добавляют, что это заведение сначала работало на территории временно оккупированной Донецкой области, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину.

Дословно: "Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию".

Знать больше: Почему и как Россия похищает украинских детей

детиоккупациядепортация Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
дети
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов
Из Покровского района за неделю эвакуировали 92 человека, среди них 10 детей – ГСЧС
Россияне обстреляли Никополь – убили ребенка и ранили 3 взрослых
Последние новости
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
Все новости...
Реклама:
Реклама: