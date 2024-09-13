Россияне придумали новые схемы вывоза украинских детей с ВОТ в Россию – сопротивление
Пятница, 13 сентября 2024, 02:20
По данным национального сопротивления, россияне организуют принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.
Источник: ЦНС
Дословно: "Такую преступную деятельность кремлевские прихвостни развернули на базе детского хосписа "Одуванчики".
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Детали: В ЦНС добавляют, что это заведение сначала работало на территории временно оккупированной Донецкой области, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину.
Дословно: "Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию".
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