В Одесі було чути звуки вибухів – ЗМІ

Вночі 13 вересня під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі було чути звуки вибухів.

Джерело: Думська, голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер

Деталі: Видання Думська повідомило про вибухи в Одесі, зазначивши, що сили ППО працюють по ворожих "Шахедах".

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Кіпер закликав жителів Одеси і району перебувати в укриттях.

Пряма мова Кіпера: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"