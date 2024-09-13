В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Пятница, 13 сентября 2024, 02:50
Ночью 13 сентября во время объявленной воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов.
Источник: Думская, глава военной администрации Одесской области Олег Кипер
Детали: Издание Думская сообщило о взрывах в Одессе, отметив, что силы ПВО работают по вражеским "Шахедам".
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Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.
Прямая речь Кипера: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"