Ворог атакував Охтирку КАБ, є пошкодження
П'ятниця, 13 вересня 2024, 06:06
Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаційний удар по Охтирці на Сумщині, застосувавши КАБ.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: В ОВА зазначають, що зафіксовано один вибух.
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За попередніми даними, люди не постраждали.
Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.
Дослівно: "На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".