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Ворог атакував Охтирку КАБ, є пошкодження

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 вересня 2024, 06:06
Ворог атакував Охтирку КАБ, є пошкодження
наслідки удару КАБ по Охтирці, фото: ОВА

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаційний удар по Охтирці на Сумщині, застосувавши КАБ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що зафіксовано один вибух.

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За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

Дослівно: "На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Сумська областьобстрілвибухвійна
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