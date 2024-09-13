Ворог атакував Охтирку КАБ, є пошкодження

наслідки удару КАБ по Охтирці, фото: ОВА

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаційний удар по Охтирці на Сумщині, застосувавши КАБ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що зафіксовано один вибух.

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За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

Дослівно: "На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".