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Враг атаковал Ахтырку УАБ, есть повреждения

Ольга ГлущенкоПятница, 13 сентября 2024, 06:06
Враг атаковал Ахтырку УАБ, есть повреждения
последствия удара УАБ по Ахтырке, фото: ОВА

Утром 13 сентября россияне осуществили авиационный удар по Ахтырке в Сумской области, применив УАБ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА отмечают, что зафиксирован один взрыв.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.

Дословно: "На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

Сумская областьобстрелвзрыввойна
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