Враг атаковал Ахтырку УАБ, есть повреждения
Пятница, 13 сентября 2024, 06:06
Утром 13 сентября россияне осуществили авиационный удар по Ахтырке в Сумской области, применив УАБ.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: В ОВА отмечают, что зафиксирован один взрыв.
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По предварительным данным, люди не пострадали.
В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.
Дословно: "На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются".