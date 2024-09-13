ЗСУ відмінусували ще 1 220 окупантів за добу
П'ятниця, 13 вересня 2024, 07:28
Сили оброни України за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів та спалили понад 270 одиниць ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 631 420 (+1 220) осіб,
- танків – 8 671 (+18) од,
- бойових броньованих машин – 17 003 (+48) од,
- артилерійських систем – 18 061 (+52) од,
- РСЗВ – 1 185 (+1) од,
- засобів ППО – 945 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 113 (+80) од,
- крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 560 (+79) од,
- спеціальної техніки – 3 071 (+10) од.
Дані уточнюються.