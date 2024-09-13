ВСУ отминусовали еще 1 220 оккупантов за сутки
Пятница, 13 сентября 2024, 07:28
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов и сожгли более 270 единиц вражеской техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 631 420 (+1 220) человек,
- танков – 8 671 (+18) ед,
- боевых бронированных машин – 17 003 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 18 061 (+52) ед,
- РСЗО – 1 185 (+1) ед,
- средств ПВО – 945 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 113 (+80) ед,
- крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 560 (+79) ед,
- специальной техники – 3 071 (+10) ед.
Данные уточняются.