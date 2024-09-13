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ВСУ отминусовали еще 1 220 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 13 сентября 2024, 07:28
ВСУ отминусовали еще 1 220 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов и сожгли более 270 единиц вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 631 420 (+1 220) человек,
  • танков – 8 671 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 003 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 18 061 (+52) ед,
  • РСЗО – 1 185 (+1) ед,
  • средств ПВО – 945 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 113 (+80) ед,
  • крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 560 (+79) ед,
  • специальной техники – 3 071 (+10) ед.

Данные уточняются.

Росcиявойна
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