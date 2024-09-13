Росіяни гатили по Нікополю: поранили жінку
Російські загарбники увечері 12 вересня та вранці 13 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе й артснарядами – поранили жінку, пошкодили будинки і лінії електропередачі.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лисака: "У райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Там отримує всю необхідну медичну допомогу".
Деталі: У Нікополі пошкоджені три приватні будинки, лінія електропередач, господарська споруда. Також є руйнування у Мирівській громаді.
Одна оселя побита у Марганецькій громаді.
"Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", – підсумував Лисак.