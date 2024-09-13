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Росіяни гатили по Нікополю: поранили жінку

Ірина БалачукП'ятниця, 13 вересня 2024, 07:45
Росіяни гатили по Нікополю: поранили жінку
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ ЛУКАШУКА

Російські загарбники увечері 12 вересня та вранці 13 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе й артснарядами – поранили жінку, пошкодили будинки і лінії електропередачі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "У райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Там отримує всю необхідну медичну допомогу".

Деталі: У Нікополі пошкоджені три приватні будинки, лінія електропередач, господарська споруда. Також є руйнування у Мирівській громаді.  

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Фото з telegram Миколи Лукашука 

Одна оселя побита у Марганецькій громаді.

"Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", – підсумував Лисак.

Дніпропетровська областьвійна
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