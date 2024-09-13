Росіяни гатили по Нікополю: поранили жінку

Російські загарбники увечері 12 вересня та вранці 13 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе й артснарядами – поранили жінку, пошкодили будинки і лінії електропередачі.



Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "У райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Там отримує всю необхідну медичну допомогу".

Деталі: У Нікополі пошкоджені три приватні будинки, лінія електропередач, господарська споруда. Також є руйнування у Мирівській громаді.

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Фото з telegram Миколи Лукашука

Одна оселя побита у Марганецькій громаді.

"Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", – підсумував Лисак.