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Россияне били по Никополю: ранили женщину

Ирина БалачукПятница, 13 сентября 2024, 07:45
Россияне били по Никополю: ранили женщину
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

Российские захватчики вечером 12 сентября и утром 13 сентября атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артснарядами – ранили женщину, повредили дома и линии электропередачи.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "В райцентре пострадала 73-летняя местная жительница. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу. Там получает всю необходимую медицинскую помощь".

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Детали: В Никополе повреждены три частных дома, линия электропередач, хозяйственная постройка. Также есть разрушения в Мировской общине.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

Один дом побит в Марганецкой общине.

"Огонь из артиллерии враг открывал и по Красногригорьевской. Информация о последствиях обстрела уточняется", – подытожил Лысак.

Днепропетровская областьвойна
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