Россияне били по Никополю: ранили женщину
Российские захватчики вечером 12 сентября и утром 13 сентября атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артснарядами – ранили женщину, повредили дома и линии электропередачи.
Источник: глава ОГА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "В райцентре пострадала 73-летняя местная жительница. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу. Там получает всю необходимую медицинскую помощь".
Детали: В Никополе повреждены три частных дома, линия электропередач, хозяйственная постройка. Также есть разрушения в Мировской общине.
Один дом побит в Марганецкой общине.
"Огонь из артиллерии враг открывал и по Красногригорьевской. Информация о последствиях обстрела уточняется", – подытожил Лысак.