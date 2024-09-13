РФ позбавила акредитації 6 співробітників посольства Британії: звинувачує у підривній діяльності
Росія позбавила акредитації шістьох співробітників посольства Великої Британії у Москві, звинувативши їх веденні розвідувальної і підривної діяльності.
Джерело: "Європейська правда" з посіданням на російське агентство "Интерфакс", яке цитує Центр громадських зав’язків ФСБ РФ
Дослівно з повідомлення ФСБ: "На підставі наданих ФСБ Росії документів, а також як заходи у відповідь на численні недружні кроки Лондона МЗС Росії у взаємодії із зацікавленими відомствами припинено акредитацію шістьох співробітників політичного відділу посольства Великої Британії в Москві, у діях яких було виявлено ознаки проведення розвідувально-підривної роботи".
Деталі: В ефірі пропагандистського каналу "России 24" показали фото співробітників посольства і назвали їхні імена. Це Джессіка Дейвенпорт, Грейс Елвін, Ендрю Дафт Каллум, Кетрін Макдоннал, Томас Джон Гіксон і Блейк Паттел.
Передісторія:
- Британське Міністерство закордонних справ 11 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з переданням іранських балістичних ракет Росії.
- Раніше Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотників і ракет, а також проти російських вантажних кораблів, які брали участь у перевезенні ракет з Ірану до Росії.