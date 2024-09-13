РФ позбавила акредитації 6 співробітників посольства Британії: звинувачує у підривній діяльності

Росія позбавила акредитації шістьох співробітників посольства Великої Британії у Москві, звинувативши їх веденні розвідувальної і підривної діяльності.

Джерело: "Європейська правда" з посіданням на російське агентство "Интерфакс", яке цитує Центр громадських зав’язків ФСБ РФ

Дослівно з повідомлення ФСБ: "На підставі наданих ФСБ Росії документів, а також як заходи у відповідь на численні недружні кроки Лондона МЗС Росії у взаємодії із зацікавленими відомствами припинено акредитацію шістьох співробітників політичного відділу посольства Великої Британії в Москві, у діях яких було виявлено ознаки проведення розвідувально-підривної роботи".

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Деталі: В ефірі пропагандистського каналу "России 24" показали фото співробітників посольства і назвали їхні імена. Це Джессіка Дейвенпорт, Грейс Елвін, Ендрю Дафт Каллум, Кетрін Макдоннал, Томас Джон Гіксон і Блейк Паттел.

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