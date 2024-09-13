РФ лишила аккредитации 6 сотрудников посольства Британии: обвиняет в подрывной деятельности
Россия лишила аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, обвинив их ведении разведывательной и подрывной деятельности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", которое цитирует Центр общественных связей ФСБ РФ
Дословно из сообщения ФСБ: "На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответной меры на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шести сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы".
Детали: В эфире пропагандистского канала "России 24" показали фото сотрудников посольства и назвали их имена. Это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томас Джон Гиксон и Блейк Паттел.
Предыстория:
- Британское Министерство иностранных дел 11 сентября вызвало временного поверенного в делах Ирана в связи с передачей иранских баллистических ракет России.
- Ранее Британия ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к производству беспилотников и ракет, а также против российских грузовых кораблей, которые участвовали в перевозке ракет из Ирана в Россию.