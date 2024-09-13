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РФ лишила аккредитации 6 сотрудников посольства Британии: обвиняет в подрывной деятельности

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 13 сентября 2024, 09:10
РФ лишила аккредитации 6 сотрудников посольства Британии: обвиняет в подрывной деятельности
Фото РБК

Россия лишила аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, обвинив их ведении разведывательной и подрывной деятельности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", которое цитирует Центр общественных связей ФСБ РФ

Дословно из сообщения ФСБ: "На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответной меры на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шести сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы".

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Детали: В эфире пропагандистского канала "России 24" показали фото сотрудников посольства и назвали их имена. Это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томас Джон Гиксон и Блейк Паттел.

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