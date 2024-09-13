Вночі Росія атакувала дронами Одесу та район: є постраждалий і руйнування

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників по Одесі та Одеському району в ніч на 13 вересня постраждав один мирний житель, приватна забудова та автомобілі.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

Деталі: В ніч на п'ятницю ворог випустив "Шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО, зазначає Кіпер.

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Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Повідомляється, що допомогу медики надали на місці.

Внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

фото - видання "Думская"

Пряма мова Кіпера: "Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

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Вкотре дуже прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття!".