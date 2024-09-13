Ночью Россия атаковала дронами Одессу и район: есть пострадавший и разрушения

В результате атаки российских ударных беспилотников по Одессе и Одесскому району в ночь на 13 сентября пострадал один мирный житель, частная застройка и автомобили.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Детали: В ночь на пятницу враг выпустил "Шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО, отмечает Кипер.

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Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки. Сообщается, что помощь медики оказали на месте.

В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, стекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

фото - издания "Думская"

Прямая речь Кипера: "Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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Еще раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие!".