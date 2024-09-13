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Результати протиповітряного бою 13 вересня: збито 24 "Шахеди", за одним ще полюють

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 вересня 2024, 09:39
Результати протиповітряного бою 13 вересня: збито 24 Шахеди, за одним ще полюють
ілюстрація Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 13 вересня Росія запустила по Україні майже три десятки дронів-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 24 ворожі БпЛА.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим).

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В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Вказано, що станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУвійна
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