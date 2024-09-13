Результаты противовоздушного боя 13 сентября: сбито 24 "Шахеда", за одним еще охотятся

В ночь на 13 сентября Россия запустила по Украине почти три десятка дронов-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 24 вражеских БпЛА.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: Противник атаковал 26-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым).

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В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Указано, что по состоянию на 9.00 один вражеский БпЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.