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Прем’єр Британії прокоментував лякалки Путіна про втягування НАТО у війну: Це Росія почала

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 13 вересня 2024, 09:54
Прем’єр Британії прокоментував лякалки Путіна про втягування НАТО у війну: Це Росія почала
Глава уряду Британії Кір Стармер. Фото з Facebook

Глава уряду Британії Кір Стармер, коментуючи заяви російського лідера Володимира Путіна про те, що будь-яке використання британських далекобійних ракет на російській території призведе до втягування НАТО у війну, нагадав, що саме Росія є агресором, а Україна має право на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова британського прем’єра: "Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону".

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Деталі: Стармер спілкувався журналістами дорогою до США, де він має зустрітися з президентом Джо Байденом і де, як очікують, сторони обговорять питання обмежень далекобійних ударів по РФ.

Він додав, що Британія надала "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що існують подальші дискусії про природу цих можливостей".

Стармер зазначив, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, але додав, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають у стратегічному контексті".

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"У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події, як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень", – підсумував британський прем’єр.

Передісторія:

  • Днем раніше видання The Guardian повідомило, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.
  • 12 вересня Путін заявив, що будь-який крок Заходу, який дозволить Києву використовувати таку далекобійну зброю проти цілей на території Росії, означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з РФ, що є різкою ескалацією його риторики щодо війни.
  • За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

Велика БританіяРосіязброя
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