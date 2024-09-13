Прем’єр Британії прокоментував лякалки Путіна про втягування НАТО у війну: Це Росія почала

Глава уряду Британії Кір Стармер, коментуючи заяви російського лідера Володимира Путіна про те, що будь-яке використання британських далекобійних ракет на російській території призведе до втягування НАТО у війну, нагадав, що саме Росія є агресором, а Україна має право на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова британського прем’єра: "Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону".

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Деталі: Стармер спілкувався журналістами дорогою до США, де він має зустрітися з президентом Джо Байденом і де, як очікують, сторони обговорять питання обмежень далекобійних ударів по РФ.

Він додав, що Британія надала "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що існують подальші дискусії про природу цих можливостей".

Стармер зазначив, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, але додав, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають у стратегічному контексті".

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"У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події, як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень", – підсумував британський прем’єр.

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