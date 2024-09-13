Премьер Британии прокомментировал страшилки Путина о втягивании НАТО в войну: Это Россия начала

Глава правительства Британии Кир Стармер, комментируя заявления российского лидера Владимира Путина о том, что любое использование британских дальнобойных ракет на российской территории приведет к втягиванию НАТО в войну, напомнил, что именно Россия является агрессором, а Украина имеет право на оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь британского премьера: "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону".

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Детали: Стармер общался с журналистами по дороге в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и где, как ожидается, стороны обсудят вопрос ограничений дальнобойных ударов по РФ.

Он добавил, что Британия предоставила "подготовку и возможности", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что существуют дальнейшие дискуссии о природе этих возможностей".

Стармер отметил, что не будет комментировать удары Storm Shadow непосредственно, но добавил, что хочет убедиться, что "все решения, которые мы принимаем, находятся в стратегическом контексте".

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"В ближайшие несколько недель и месяцев возможны действительно важные события, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений", – подытожил британский премьер.

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