Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Премьер Британии прокомментировал страшилки Путина о втягивании НАТО в войну: Это Россия начала

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 13 сентября 2024, 09:54
Премьер Британии прокомментировал страшилки Путина о втягивании НАТО в войну: Это Россия начала
Глава правительства Британии Кир Стармер. Фото из Facebook

Глава правительства Британии Кир Стармер, комментируя заявления российского лидера Владимира Путина о том, что любое использование британских дальнобойных ракет на российской территории приведет к втягиванию НАТО в войну, напомнил, что именно Россия является агрессором, а Украина имеет право на оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь британского премьера: "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону".

Реклама:

Детали: Стармер общался с журналистами по дороге в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и где, как ожидается, стороны обсудят вопрос ограничений дальнобойных ударов по РФ.

Он добавил, что Британия предоставила "подготовку и возможности", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что существуют дальнейшие дискуссии о природе этих возможностей".

Стармер отметил, что не будет комментировать удары Storm Shadow непосредственно, но добавил, что хочет убедиться, что "все решения, которые мы принимаем, находятся в стратегическом контексте".

РЕКЛАМА:

"В ближайшие несколько недель и месяцев возможны действительно важные события, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений", – подытожил британский премьер.

Предыстория:

  • Днем ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками разрешить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.
  • 12 сентября Путин заявил, что любой шаг Запада, который позволит Киеву использовать такое дальнобойное оружие против целей на территории России, будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с РФ, что является резкой эскалацией его риторики о войне.
  • По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.

ВеликобританияРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP: Путин еще не придумал, чем заменить ядерные угрозы

Cпутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Все новости...
Великобритания
Контртеррористическая полиция Британии расследует внезапную смерть автора подкаста о войне в Украине
В Британии в ночь на пятницу видели северное сияние
РФ лишила аккредитации 6 сотрудников посольства Британии: обвиняет в подрывной деятельности
Последние новости
08:30
Харрис опережает Трампа на 5 пунктов – опрос NBC News
08:26
дополнено, фото Количество раненых в Запорожье возросло до 16, среди них ребенок
08:24
Россияне более 60 раз атаковали два направления фронта и забросали УАБами Курщину – Генштаб
08:17
Эволюция артроразведки ВСУ. Как дроны вывели артиллерию на невиданные высоты
08:10
В Гааге начинаются слушания по существу по делу о нарушении Россией Морской конвенции ООН
08:03
Воздушные силы сбили 3 российских "Шахеда", другие цели подавили с помощью РЭБ
08:01
видео"Рома" с голом и ассистом Довбика разгромила "Удинезе" в чемпионате Италии
07:55
Макрон: Нам нужно будет переосмыслить наши отношения с Россией после войны
07:40
ВСУ отминусовали еще 1 330 оккупантов и 81 артсистему за сутки
06:38
ISW: Россия усиливает разведку в Мексике, чтобы влиять на поддержку Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: