Підозру в несплаті 71 млн податків отримав нардеп 6 скликань, ексочільник КМДА

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків народному депутату кількох скликань ексочільнику КМДА Володимиру Макеєнку.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, УП

Дослівно Бюро: "Він протягом 2011 – 2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн.

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Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КМДА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)".

Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Макеєнка.

За даними слідства, колишній нардеп всупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів.

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Він здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. В подальшому він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.



Впродовж 2011-2018 років підозрюваний одержав дохід в загальній сумі 387,6 млн грн, який підлягав оподаткуванню. Натомість він приховав факт отримання цього доходу та не відобразив його у податковій звітності. Відтак не було нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.



За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн, зазначають в ОГП.



Що передувало: Обшуки в справі про ухилення від сплати податків у Макеєнка проводилися в 2019 та 2023 році.