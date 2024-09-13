Подозрение в неуплате 71 млн. налогов получил нардеп 6 созывов, экс-глава КГГА

Работники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов народному депутату нескольких созывов экс-главе КГГА Владимиру Макеенко.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, УП

Дословно Бюро: "Он в течение 2011 - 2018 годов получил доход за рубежом на общую сумму более 387 млн грн. Депутат не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн грн.

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Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГГА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Макеенко.

По данным следствия, бывший нардеп вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за рубежом сеть компаний, оформленных на него или на подконтрольных ему лиц и ближайших родственников.

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Он осуществлял фактическое руководство их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего, получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

В течение 2011-2018 годов подозреваемый получил доход в общей сумме 387,6 млн грн, который подлежал налогообложению. Вместо этого он скрыл факт получения этого дохода и не отразил его в налоговой отчетности. Поэтому не был начислен и не уплачен в государственный бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз установлено уклонение подозреваемым от уплаты налогов на общую сумму 71,4 млн грн, отмечают в ОГП.

Что предшествовало: Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов у Макеенко проводились в 2019 и 2023 году.