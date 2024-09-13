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На Запоріжжі внаслідок російського артобстрілу поранено літню жінку

"Українська правда", Ірина БалачукП'ятниця, 13 вересня 2024, 11:52
На Запоріжжі внаслідок російського артобстрілу поранено літню жінку
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Окупанти обстріляли село Мала Токмачка у Запорізькій області, внаслідок чого 67-річна жінка дістала поранення. 

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram

Деталі: За словами очільника області, жінка отримала уламкові поранення лівого плеча. 

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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали постраждалій домедичну допомогу та доправили до лікарні.

Федоров повідомив, що впродовж доби 12 вересня окупанти 139 разів били з артилерії по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Передісторія: 

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