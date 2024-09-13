На Запоріжжі внаслідок російського артобстрілу поранено літню жінку
П'ятниця, 13 вересня 2024, 11:52
Окупанти обстріляли село Мала Токмачка у Запорізькій області, внаслідок чого 67-річна жінка дістала поранення.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram
Деталі: За словами очільника області, жінка отримала уламкові поранення лівого плеча.
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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали постраждалій домедичну допомогу та доправили до лікарні.
Федоров повідомив, що впродовж доби 12 вересня окупанти 139 разів били з артилерії по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Передісторія:
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- Під ворожі обстріли потрапила також цивільна енергетична інфраструктура Запорізької області. Внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію.