На Запоріжжі внаслідок російського артобстрілу поранено літню жінку

Окупанти обстріляли село Мала Токмачка у Запорізькій області, внаслідок чого 67-річна жінка дістала поранення.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram

Деталі: За словами очільника області, жінка отримала уламкові поранення лівого плеча.

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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали постраждалій домедичну допомогу та доправили до лікарні.

Федоров повідомив, що впродовж доби 12 вересня окупанти 139 разів били з артилерії по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Передісторія:

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Під ворожі обстріли потрапила також цивільна енергетична інфраструктура Запорізької області. Внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію.





