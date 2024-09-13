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На Запорожье в результате российского артобстрела ранена пожилая женщина

"Украинская правда", Ирина БалачукПятница, 13 сентября 2024, 11:52
На Запорожье в результате российского артобстрела ранена пожилая женщина
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Оккупанты обстреляли село Малая Токмачка в Запорожской области, в результате чего 67-летняя женщина получила ранения.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram

Детали: По словам главы области, женщина получила осколочные ранения левого плеча.

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Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали пострадавшей домедицинскую помощь и доставили в больницу.

Федоров сообщил, что в течение суток 12 сентября оккупанты 139 раз били из артиллерии по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Верхней Терсы, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Предыстория: 

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