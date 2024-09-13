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"Вступ до аспірантури за $2000": у Києві затримали проректора університету

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 вересня 2024, 12:04
Вступ до аспірантури за $2000: у Києві затримали проректора університету
фото поліції

У Києві затримали проректора університету під час отримання 2000 доларів США за допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців на вказано назву вишу, але за даними джерела "Української правди", йдеться про Національний університет біоресурсів і природокористування України.

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Деталі: За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого звернувся до проректора університету з питанням щодо процедури вступу до аспірантури на денну форму навчання. Це давало б право отримати відстрочку від мобілізації.

Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у 2000 доларів США.

Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі за напрямом підготовки "Публічне управління та адміністрування". На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

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Під час отримання 2000 доларів США проректора затримали.

 
фото прокуратури

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

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