Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

"Поступление в аспирантуру за $2000": в Киеве задержан проректор университета

Валентина РоманенкоПятница, 13 сентября 2024, 12:04
Поступление в аспирантуру за $2000: в Киеве задержан проректор университета
фото полиции

В Киеве задержали проректора университета во время получения 2000 долларов США за помощь военнообязанному в поступлении в аспирантуру.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей на указано название вуза, но по данным источника "Украинской правды", речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Реклама:

Детали: По данным следствия, мужчина по просьбе своего знакомого обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру на дневную форму обучения. Это давало бы право получить отсрочку от мобилизации.

Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 долларов США.

В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по направлению подготовки "Публичное управление и администрирование". На эти места претендовало 12 абитуриентов.

РЕКЛАМА:

Во время получения 2000 долларов США проректор был задержан.

 
фото прокуратуры

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

взяткаобразованиеуклонисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоДесантники совершили еще один прорыв границы с Россией

В Киеве снова ухудшилось качество воздуха

Шольц радуется победе однопартийцев на местных выборах

Харрис опережает Трампа на 5 пунктов – опрос NBC News

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

Все новости...
взятка
Глава МСЭК "продавал" по 9 000 долларов инвалидность – полиция
Еще три работника ТЦК погорели на взятках на Прикарпатье
Депутат Тернопольского облсовета покаялся за взятку: должен отдать 1 млн Вооруженным силам
Последние новости
11:03
В боях за Украину погиб рейнджер армии Ирландии Роберт Диган
10:45
SpaceX планирует отправить на Марс пять космических кораблей без экипажа за два года
10:39
видео Разведчики показали, как уничтожили российскую ПВО С-400
10:10
Как облегчить симптомы ПТСР? Ученые считают, что поможет игра в тетрис
10:04
Европейские производители стали просят Брюссель справиться с потоком экспорта из Китая
10:03
биатлонКак житель Сумщины помогает легендарным спортсменам выигрывать титулы
09:53
видеоДесантники совершили еще один прорыв границы с Россией
09:45
В Польше говорят о кампании дезинформации России вокруг масштабных наводнений
09:30
Цены на нефть в мире выросли
09:28
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Все новости...
Реклама:
Реклама: