"Поступление в аспирантуру за $2000": в Киеве задержан проректор университета

В Киеве задержали проректора университета во время получения 2000 долларов США за помощь военнообязанному в поступлении в аспирантуру.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей на указано название вуза, но по данным источника "Украинской правды", речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

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Детали: По данным следствия, мужчина по просьбе своего знакомого обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру на дневную форму обучения. Это давало бы право получить отсрочку от мобилизации.

Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 долларов США.

В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по направлению подготовки "Публичное управление и администрирование". На эти места претендовало 12 абитуриентов.

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Во время получения 2000 долларов США проректор был задержан.

фото прокуратуры

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.