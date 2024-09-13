Глава МЗС Литви прибув до Києва
П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:47
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до столиці України 13 вересня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео глави МЗС у соцмережі Х (Twitter)
Пряма мова Ландсбергіса: "Я знову у Києві, тому що для цього існують друзі".
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I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
Передісторія:
- 11 та 12 вересня у Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа. Він, зокрема, пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".
- Також Науседа заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.