Глава МЗС Литви прибув до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до столиці України 13 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео глави МЗС у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова Ландсбергіса: "Я знову у Києві, тому що для цього існують друзі".

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c