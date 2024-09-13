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Глава МЗС Литви прибув до Києва

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 13 вересня 2024, 12:47
Глава МЗС Литви прибув до Києва
Фото з Facebook Посольства України в Литві

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до столиці України 13 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео глави МЗС у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова Ландсбергіса: "Я знову у Києві, тому що для цього існують друзі".

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Передісторія:

ЛитваКиївМЗС
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