Глава МИД Литвы прибыл в Киев
Пятница, 13 сентября 2024, 12:47
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в столицу Украины13 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео главы МИД в соцсети Х (Twitter)
Прямая речь Ландсбергиса: "Я снова в Киеве, потому что для этого существуют друзья".
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I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
Предыстория:
- 11 и 12 сентября в Киеве с визитом находился президент Литвы Гитанас Науседа. Он, в частности, пообещал вместе с Украиной победить в войне "монстра".
- Также Науседа заявил, что его государство ожидает "положительного решения" по приобретению зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.