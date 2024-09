Глава МИД Литвы прибыл в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в столицу Украины13 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео главы МИД в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь Ландсбергиса: "Я снова в Киеве, потому что для этого существуют друзья".

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c