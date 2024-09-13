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Глава МИД Литвы прибыл в Киев

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 13 сентября 2024, 12:47
Глава МИД Литвы прибыл в Киев
Фото из Facebook Посольства Украины в Литве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в столицу Украины13 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео главы МИД в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь Ландсбергиса: "Я снова в Киеве, потому что для этого существуют друзья".

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ЛитваКиевМИД
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