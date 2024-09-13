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Бійці Нацгвардії знищили кілька ДРГ на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 вересня 2024, 13:13
Бійці Нацгвардії знищили кілька ДРГ на Покровському напрямку
бійці Нацгвардії. ілюстративне фото НГУ

Крім штурмів на Покровському напрямку противник активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи, за останні дні підрозділи Національної гвардії ліквідували кілька ДРГ ворога.

Джерело: речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За останні кілька днів підрозділи Нацгвардії знищили групи противника, які намагалися просочуватися у населені пункти та проводити диверсійно-розвідувальні дії. Завчасно виявивши їх, бійці НГУ влаштували їм засідку та знищили. Зокрема деякі вогневі контакти мали місце на досить близькій відстані і застосовувалася лише стрілецька зброя".

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Деталі: Загалом, за словами Музичука, кількість боєзіткнень найбільша – на Курахівському і Покровському напрямках. Попри великі втрати противник продовжує спроби вести штурмові дії групами піхоти. Застосовує велику кількість живої сили, намагаючись забезпечити високу щільність на ділянках наступу.

Додатково: За добу 12 вересня гвардійці по лінії фронту знищили 2 танки, 4 авто, 3 одиниці БМП, 1 РСЗВ "Град" та 1 ЗРК "Стріла-1".

Нацгвардіявійна
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