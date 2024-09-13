Бойцы Нацгвардии уничтожили несколько ДРГ на Покровском направлении

Кроме штурмов на Покровском направлении противник активно применяет диверсионно-разведывательные группы, за последние дни подразделения Национальной гвардии ликвидировали несколько ДРГ врага.

Источник: спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За последние несколько дней подразделения Нацгвардии уничтожили группы противника, которые пытались просачиваться в населенные пункты и проводить диверсионно-разведывательные действия. Заблаговременно обнаружив их, бойцы НГУ устроили им засаду и уничтожили. В частности некоторые огневые контакты имели место на достаточно близком расстоянии и применялось только стрелковое оружие".

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Детали: В целом, по словам Музычука, количество боестолкновений наибольшее - на Кураховском и Покровском направлениях. Несмотря на большие потери противник продолжает попытки вести штурмовые действия группами пехоты. Применяет большое количество живой силы, пытаясь обеспечить высокую плотность на участках наступления.

Дополнительно: За сутки 12 сентября гвардейцы по линии фронта уничтожили 2 танка, 4 авто, 3 единицы БМП, 1 РСЗО "Град" и 1 ЗРК "Стрела-1".