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Палили автівки військових на замовлення РФ: на Одещині затримали ще 4 паліїв

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 вересня 2024, 13:23
Палили автівки військових на замовлення РФ: на Одещині затримали ще 4 паліїв
фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще чотирьох підозрюваних у підпалах 6 автівок, що належали військовим. Серед них – троє неповнолітніх. 

Джерело: Одеська обласна прокуратура, Служба безпеки України

Деталі: Зазначається, що двоє 16-річних хлопців, 22-річний переселенець із Луганщини та 17-річний житель Ізмаїльського району шукали "легкий заробіток" через Telegram-канали, де потрапили під вплив російських спецслужб.

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фото: СБУ

Зловмисники знаходили автівки з ознаками приналежності до ЗСУ та фотографували їх для підтвердження. Після схвалення від "замовників" вони обливали машини запалювальною сумішшю та підпалювали, фіксуючи процес на відео, щоб отримати оплату. Таким чином, вони знищили шість службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяної винагороди від окупантів.

 
фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрюваних затримали після чергового підпалу. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії.

 
фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою, і їм загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.

СБУпрокуратураОдеська областьавто
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