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Жгли машины военных по заказу РФ: в Одесской области задержали еще 4 поджигателей

Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 13:23
Жгли машины военных по заказу РФ: в Одесской области задержали еще 4 поджигателей
фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще четырех подозреваемых в поджогах 6 автомобилей, принадлежавших военным. Среди них – трое несовершеннолетних.

Источник: Одесская областная прокуратура, Служба безопасности Украины

Детали: Отмечается, что двое 16-летних парней, 22-летний переселенец из Луганской области и 17-летний житель Измаильского района искали "легкий заработок" через Telegram-каналы, где попали под влияние российских спецслужб.

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фото: СБУ

Зловмисники знаходили автівки з ознаками приналежності до ЗСУ та фотографували їх для підтвердження. Після схвалення від "замовників" вони обливали машини запалювальною сумішшю та підпалювали, фіксуючи процес на відео, щоб отримати оплату. Таким чином, вони знищили шість службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяної винагороди від окупантів.

 
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Подозреваемых задержали после очередного поджога. Во время обысков правоохранители изъяли средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу России.

 
фото: СБУ

Задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, и им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

СБУпрокуратураОдесская областьавто
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