Команді Міжнародного кримінального суду показали російські катівні на Харківщині

Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та представниками української прокуратури оглянули катівні, облаштовані російськими військовими під час окупації Харківської області.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: В рамках більш широкого розслідування злочинних дій, скоєних в Україні, прокурори Міжнародного кримінального суду збирають та аналізують докази катувань цивільних осіб у Харківській області. Важливо, щоб за злочини, скоєні в Україні, було проведено законне та доказове правосуддя, наголошують в ОГП.

Реклама:

Як відомо, прокурори спільно з іншими правоохоронцями виявили 25 катівень на Харківщині. Зібрані докази свідчать про те, що до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком піднімали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями.

фото огп

фото огп

Пряма мова представника ОГП Юрія Бєлоусова: "Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом. Всі. І це обовʼязково буде. Питання лише часу".