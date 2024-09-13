Команде Международного уголовного суда показали российские застенки на Харьковщине

Руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора Международного уголовного суда Бренда Дж. Холлис вместе со своей командой и представителями украинской прокуратуры осмотрели застенки, обустроенные российскими военными во время оккупации Харьковской области.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: В рамках более широкого расследования преступных действий, совершенных в Украине, прокуроры Международного уголовного суда собирают и анализируют доказательства пыток гражданских лиц в Харьковской области. Важно, чтобы за преступления, совершенные в Украине, было проведено законное и доказательное правосудие, отмечают в ОГП.

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Как известно, прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 застенков на Харьковщине. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что к задержанным применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие. Людей почти не кормили и давали пить только техническую воду. Спиливали зубы, связывали запястья рук и с помощью крана с металлическим крюком поднимали тела людей в воздух, вырывали ногти, применяли ток, который подавался через провода, привязанные к различным частям тела, били резиновыми палками.

фото огп

фото огп

Прямая речь представителя ОГП Юрия Белоусова: "Наше плодотворное сотрудничество с МУС продолжается. Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, по которым есть достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это обязательно будет. Вопрос только времени".