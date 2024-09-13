ДБР: Голова ВЛК Кропивницького оформлював "непридатність" за 2-10 тисяч доларів

Державне бюро розслідувань викрило голову військово лікарської комісії Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів оформляв за гроші "білі" військові квитки.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Він налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних".

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Деталі: В ДБР стверджують, що протягом пів року ділки заробили в такий спосіб понад мільйон гривень. Голову ВЛК та спільницю затримали під час поділу оплати за черговий "білий" квиток.

Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).